CAEB destaca la "fuerte caída" de los nuevos contratos pese a la buena dinámica del mercado laboral balear

Europa Press

Palma |

La presidenta de CAEB, Carmen Planas.
La presidenta de CAEB, Carmen Planas. | CAEB

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha destacado este martes la "fuerte caída" de los nuevos contratos en la comunidad pese a la "buena dinámica" del mercado laboral durante el verano y ha considerado que se debe a la menor facturación que ya han avanzado algunos sectores empresariales.

Así lo ha indicado en una nota de prensa a raíz de los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social de agosto, que reflejan que Baleares mantiene un "buen nivel" de descenso del paro anual (-7,6%, 3 décimas superior a julio) y superando en 2 puntos el ritmo de media nacional (-5,6).

En concreto, remarcan que durante el pasado mes se firmaron en las Islas 26.201 nuevos contratos, 16.186 indefinidos y 10.015 temporales, lo que supone una caída del -12,7% respecto al mes de agosto de 2024 y casi 5 décimas más que el mes pasado (-8%).

"Pese a la buena dinámica de nuestro mercado todo el verano, es significativa la fuerte caída de los nuevos contratos, fruto de la menor facturación que vienen avanzando diferentes sectores empresariales", reitera Planas.

