CAEB destaca la "fuerte caída" de los nuevos contratos pese a la buena dinámica del mercado laboral balear

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha destacado este martes la "fuerte caída" de los nuevos contratos en la comunidad pese a la "buena dinámica" del mercado laboral durante el verano y ha considerado que se debe a la menor facturación que ya han avanzado algunos sectores empresariales.

Así lo ha indicado en una nota de prensa a raíz de los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social de agosto, que reflejan que Baleares mantiene un "buen nivel" de descenso del paro anual (-7,6%, 3 décimas superior a julio) y superando en 2 puntos el ritmo de media nacional (-5,6).

En concreto, remarcan que durante el pasado mes se firmaron en las Islas 26.201 nuevos contratos, 16.186 indefinidos y 10.015 temporales, lo que supone una caída del -12,7% respecto al mes de agosto de 2024 y casi 5 décimas más que el mes pasado (-8%).

"Pese a la buena dinámica de nuestro mercado todo el verano, es significativa la fuerte caída de los nuevos contratos, fruto de la menor facturación que vienen avanzando diferentes sectores empresariales", reitera Planas.