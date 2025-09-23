Las cadenas hoteleras mallorquinas se fijan cada vez más en el mercado residente

En Onda Cero Illes Balears seguimos celebrando la Semana del Turismo con información, datos y previsiones, en conversación con los principales agentes del sector. Es el caso del responsable de esta cadena mallorquina que sigue apostando por el cliente insular, sobre todo, en temporada media y baja.

El sector hotelero en su conjunto parece estar satisfecho con la temporada alta de este año, aunque tiene la vista puesta en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con un comportamiento bastante desigual. La temporada turística ha sido parecida a la del 2024, con ligera caída en el mercado británico, según las ocupaciones que han registrado los hoteles de Pure Salt y MAC. Hoy ha hecho balance en Onda Cero su director de Ventas y Marketing, Miguel Amengual, quien habla de una "temporada buena" que cada año es "más larga".

Sin embargo, este directivo de hoteles de 5 y 4 estrellas en Mallorca admite el "reajuste" que han hecho sus clientes en el presupuesto, en medio de la incertidumbre por la recesión en Alemania, la desaceleración en la demanda de los británicos y la inflación en Estados Unidos. Eso sí, la cadena hotelera mallorquina tiene cada vez más claro el impulso del mercado local, por lo que lanza paquetes turísticos especiales dirigidos a los residentes, claves en el alargamiento de la temporada.

La buena noticia es que muchas cadenas hoteleras alargan cada vez más la temporada. En el caso de Mac Hotels y Pure Salt que abrirá algunos de sus alojamientos hasta mediados de noviembre y con expectativas de reapertura a principios de febrero del 2026. Además, el mercado norteamericano sigue funcionando, en palabras de Miguel Amengual, y se espera un auge del canadiense con el nuevo vuelvo directo previsto a partir del 2026.