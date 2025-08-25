Bomberos de Mallorca regresan tras "la guerra" contra los incendios en Castilla y León

Dos caporales de los Bomberos de Mallorca que han participado en la extinción de los incendios forestales en Castilla y León han destacado este lunes la dureza de la emergencia por la magnitud de las llamas y las condiciones meteorológicas..

El caporal Toni Pujol ha relatado, en declaraciones a los medios, que llegó a sufrir problemas físicos por la exposición al humo y al polvo y que, gracias a la rápida atención sanitaria, pudo "curar la herida y volver a la 'guerra'".

"Te hacían limpiar los ojos, te ponían una crema que llevabas una hora y media y luego volvías a la 'guerra'", ha detallado. Aun así, también ha recalcado el apoyo recibido por la población, que según ha dicho "ha sido maravilloso".

Pujol ha descrito también la magnitud del fuego y la desesperación de los vecinos. "Esa gente estaba desesperada porque era un fuego de un magnitud muy grande", ha asegurado. "Allí tenían todo aquello que querían, sus animales, sus casas", ha destacado.

Por su parte, el caporal Guillem Mas ha explicado que los equipos se dedicaron sobre todo a la protección de pueblos amenazados por los rebrotes constantes, con una coordinación "perfecta" entre dotaciones. "Cuando pensabas que el fuego ya estaba apagado, volvía a encenderse", ha declarado, recalcando la necesidad de estar alerta en todo momento.

Mas ha asegurado que la experiencia les permitió aplicar técnicas de trabajo que en Baleares apenas se utilizan por la diferente orografía. "Todo lo que nosotros vamos practicando, allí lo hemos utilizado", ha afirmado.

Por otro lado, el conseller de Función Pública en el Consell de Mallorca, Rafel Bosch, ha agradecido públicamente la labor de los 37 bomberos que se ofrecieron de manera voluntaria para desplazarse a Castilla y León. "Han sido experiencias muy duras y difíciles para ellos, pero como son unos excelentes profesionales, han hecho un trabajo magnífico", ha destacado.

Bosch ha incidido en la importancia de seguir reforzando la prevención y la prudencia para evitar situaciones de este tipo. "Haremos todo aquello que podamos para que la naturaleza no se enfade con nosotros más allá de lo razonable", ha afirmado.

En este sentido, ha demandado "mucha prudencia a todos" porque en estos momentos "cualquier tontería puede producir unos incendios devastadores", ha añadido.