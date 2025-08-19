Los bomberos de Baleares salen este martes hacia Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios.

Medio centenar de bomberos de Baleares se desplazarán la mañana de este martes desde Mallorca, Menorca e Ibiza hasta la península para colaborar con la extinción de los incendios declarados en Castilla y León.

Todos ellos, junto a varios vehículos y recursos para el perimetraje de los fuegos, formarán parte del contingente balear que estarán destinados en Castilla y León durante los próximos días bajo la coordinación de la Dirección General de Emergencias e Interior.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, a las 08.00 horas saldrá el grupo de los efectivos que se encuentra en Menorca.

A las 09.45 horas está previsto que hagan escala en Alcúdia, donde recogerán a los bomberos de Mallorca y serán despedidos por el director general de Emergencias e Inerior, Pablo Gárriz. Desde allí se dirigirán a Barcelona.

Los efectivos de Ibiza partirán a las 11.00 horas desde la mayor de las Pitiusas en dirección a Valencia. Una vez en la península, los dos grupos se juntarán y pondrán rumbo a Castilla y León, donde se les asignará una zona de actuación todavía por fijar.

El contingente balear estará formado por técnicos de emergencias, bomberos, agentes de medio ambiente, técnicos de telecomunicaciones, efectivos sanitarios y voluntarios de Protección Civil.