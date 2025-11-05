Bauzà destaca la contención turística y la lucha contra la oferta ilegal

El conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern balear, Jaume Bauzà, ha valorado positivamente la evolución del turismo en las Illes Balears durante su participación en la World Travel Market de Londres, una de las ferias más relevantes para el sector. A pesar del ligero descenso del mercado británico en los meses de verano —de entre un 1% y un 1,8%— Bauzà ha asegurado que esta bajada se compensa con el crecimiento de otros mercados como el francés, el suizo o el italiano.

El conseller ha subrayado que “no hace falta batir récords cada año para que la temporada turística sea buena”, y ha defendido que el balance de 2025 es positivo, con buenas perspectivas para 2026.

Uno de los datos más destacados ha sido la bajada del índice de presión humana durante tres meses consecutivos, lo que Bauzà interpreta como una señal de que se está logrando la contención turística. “Es una noticia buena que combate los mensajes de saturación y masificación”, ha afirmado.

Bauzà atribuye esta disminución, en parte, a la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento turístico, especialmente en plataformas como Airbnb. Ha señalado que esta estrategia comienza a dar resultados, y ha destacado el papel pionero del Consell d’Eivissa en la retirada de anuncios ilegales.

Respecto al impuesto de turismo sostenible (ITS), el conseller ha reiterado que cualquier modificación se debatirá en el marco del Pacte per la Sostenibilitat. Aunque algunos sindicatos han propuesto elevarlo hasta 15 euros por turista y día, Bauzà ha insistido en que la horquilla que están dispuestos a pactar es lo que venga derivado del Pacto.

Durante la feria, el Govern no ha abordado el ITS con los turoperadores, centrándose en analizar la temporada 2025 y recoger impresiones sobre la de 2026. También se ha hablado de nuevas conexiones internacionales, como las previstas con Canadá y Abu Dhabi, que podrían abrir nuevos mercados sin comprometer la contención turística.

Finalmente, Bauzà ha reafirmado el compromiso del Govern con una gestión turística equilibrada: “La contención turística la estamos consiguiendo poco a poco”, ha concluido, destacando que el objetivo es recibir a los visitantes con hospitalidad, pero sin comprometer la sostenibilidad del territorio.