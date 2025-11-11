Banca March: “Los mallorquines somos muy buenos ahorradores”

El programa Más de Uno Mallorca se ha realizado este martes en directo desde la sede de Banca March en Palma, para conocer los servicios que ofrece la entidad, el estado de la banca, además de las nuevas líneas estratégicas del banco.

Juan Gari, Director Territorial de Baleares de la entidad, se ha mostrado optimista con las perspectivas económicas de Baleares para 2026, destacando la “resiliencia” del tejido empresarial tras la pandemia.

“Las empresas están saneadas, no vemos repuntes de morosidad y el empresariado se muestra optimista. Baleares ha demostrado una gran capacidad de adaptación”, ha asegurado Gari, en un contexto que, permite mirar al futuro con confianza y consolidar el crecimiento económico de los próximos meses.

Crecimiento sólido y confianza del cliente

El directivo ha destacado que la Banca March ha cerrado el primer semestre del año con un crecimiento del activo bajo gestión superior al 11% y un incremento del 25% en los valores depositados, datos que reflejan el fortalecimiento de la confianza de sus clientes.

Durante la emisión en directo del programa de Onda Cero, Gari ha asegurado que “Los ingresos por servicios crecen más de un 13% y los segmentos de banca privada y patrimonial —con patrimonios superiores a 500.000 euros— aumentan a ritmos superiores al 20% interanual”.

Apuesta tecnológica de 85 millones de euros

En plena transformación digital del sector bancario, Banca March ha destinado 85 millones de euros a inversión tecnológica, con el objetivo de ofrecer un servicio omnicanal y personalizado que combine atención digital y humana.

“El cliente decide cómo quiere relacionarse con nosotros: online, por teléfono o en oficina. Nuestro objetivo es estar donde y cuando él quiera”, asegura Juan Gari.

La entidad ha reforzado su plataforma Avantio, su oficina digital, que integra inteligencia artificial para mejorar la atención y gestión de servicios financieros, manteniendo siempre el acompañamiento personal característico del banco.

Coinversión, asesoramiento y sostenibilidad

Entre los productos más destacados, Gari ha destacado la coinversión, una fórmula que permite a los clientes invertir junto al grupo March en proyectos estratégicos, como la reciente participación en hoteles del Grupo Meliá.

También ha mencionado el asesoramiento personalizado para la jubilación, un servicio gratuito que ayuda a planificar el ahorro a largo plazo, y el compromiso con la sostenibilidad a través del Mediterranean Fund, un fondo que destina parte de sus beneficios al proyecto de repoblación de caballitos de mar en colaboración con Palma Aquarium.“Con pequeñas acciones conseguimos grandes resultados. Este fondo refleja cómo la banca puede contribuir de forma directa al bienestar del entorno”.

Un siglo de historia y mirada al futuro

Fundado en 1926 en Mallorca, Banca March se prepara para celebrar su centenario en 2026 reafirmando su carácter familiar y su compromiso con el territorio balear.

“Seguimos siendo un banco mallorquín, nacido aquí y con el corazón en Baleares. Queremos seguir otros 100 años más”, ha asegurado Juan Gari en el programa de Onda Cero.