Baleares es la segunda comunidad con el alquiler más alto

El mercado del alquiler en Baleares sigue tensionado. Según el último informe de Idealista, el precio medio para alquilar una vivienda en el archipiélago alcanzó en noviembre los 19,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo mes de 2024.

A pesar de esta subida interanual, el informe refleja un descenso del 0,2% en el último mes y del 1,5% en el último trimestre, lo que apunta a una ligera estabilización tras meses de fuertes incrementos.

Municipios con mayores subidas

Las localidades con mayores aumentos en el último año son:

Sant Antoni : +20,6% (24,5 €/m²)

: +20,6% (24,5 €/m²) Llucmajor : +16% (17,1 €/m²)

: +16% (17,1 €/m²) Manacor: +12,1% (12,9 €/m²)

En las capitales insulares, Palma registra una subida del 7,3% (18,2 €/m²), Maó del 9,3% (12,3 €/m²), mientras que en Ibiza se observa una caída del 4,2% (30,5 €/m², datos de agosto). En Formentera no hay datos disponibles.

Por el contrario, algunos municipios presentan descensos, como Alcúdia (-6,5%, 16,5 €/m²) y Andratx (-3,7%, 17,9 €/m²).

Baleares, entre las más caras de España

A nivel nacional, el alquiler subió un 9,9% interanual, situándose en 14,6 €/m². Baleares se mantiene como la segunda comunidad más cara (19,1 €/m²), solo por detrás de Madrid (21 €/m²) y por delante de Cataluña (18,7 €/m²).