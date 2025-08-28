Baleares registra cuatro muertes atribuibles al calor en las últimas dos semanas

LEER MÁS Mallorca y Menorca estarán este jueves en aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas

Baleares ha registrado en lo que va de verano cuatro muertes atribuibles al calor, según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) consultados por Europa Press.

Según los mismos datos, tres de estos fallecimientos se anotaron durante la semana 34 del año -del 18 al 24 de agosto- y una cuarta en la semana 33 -del 11 al 17-.

En toda España, desde el 15 de mayo, el sistema registra hasta 3.620 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

A mediados de mes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió de que no había precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025 en España. En algunos puntos del archipiélago se alcanzaron estos días los 40ºC.