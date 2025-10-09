Baleares refuerza con psicólogos la Atención Primaria para abordar el incremento de patologías de salud mental.

El Govern balear ha presentado este jueves el Plan Estratégico de Bienestar Emocional y Salud Mental 2025-2030 que pretende abordar el incremento notable de patologías de salud mental dando un mayor protagonismo a la Atención Primaria y avanzar hacia una atención más cercana, más comunitaria y más asistencial.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado el plan, junto a otros miembros de Ejecutivo, a las entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental en el archipiélago.

En la rueda de prensa posterior, Prohens ha explicado que una de las primeras acciones que contempla el plan y que ya anunció en el Debate de Política General, es la incorporación a partir del 15 de octubre de 16 psicólogos en centros de salud de Baleares (nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Ibiza y Formentera). La intención es que el año que viene se evalúe esta medida y se valore que se extienda a todos los centros de salud del archipiélago. Este refuerzo lleva aparejada una inversión de 4,2 millones de euros.

En todo caso, la ciudadanía no podrá pedir cita con estos psicólogos, que estarán integrados en los equipos asistenciales y serán los médicos de Atención Primaria quienes derivarán a los pacientes a estos profesionales si así lo consideran.

Los nueve psicólogos que se incorporan en Mallorca atenderán los centros de salud Arquitecte Bennàssar, Coll d'en Rabassa, Pollença, Son Rutlan, Porto Cristo, Son Cladera, Camp Redó, Son Servera y Martí Serra. Complementarán la atención psicológica que actualmente ya prestan nueve psicólogos en Mallorca.

En Menorca, los tres nuevos psicólogos de esta red piloto atenderán, por primera vez, los centros de salud Canal Salat y Ferreries, el Centro de Salud Verge del Toro y la Unidad Básica de Salud Es Castell, así como el Centro de Salud Dalt Sant Joan y la Unidad Básica de Salud Sant Lluís.

El programa piloto se completa con la incorporación de cuatro nuevos psicólogos para los centros de salud de Sant Antoni, que abarca las zonas básicas Sant Antoni y Sant Josep; el Centro de Salud Es Viver, que da cobertura a las zonas básicas Es Viver y Sant Jordi; el Centro de Salud Vila y Can Misses; el Centro de Salud Santa Eulària y el Centro de Salud Formentera.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El nuevo plan, liderado por la Dirección General de Salud Mental y coordinado de forma transversal con las consellerias de Educación y Universidades, y de Familias y Asuntos Sociales, establece siete líneas estratégicas, 19 objetivos y 122 actuaciones concretas, y permitirá la consolidación de circuitos de coordinación entre los diferentes agentes sanitarios, sociales, educativos, laborales y comunitarios.

En cuanto a su puesta en marcha, el plan prevé tres fases de desarrollo e implementación con acciones concretas que se iniciarán o se desarrollarán en tres intervalos bienales (2025-2026, 2027-2028 y 2029-2030).

Las siete líneas estratégicas son Coordinación, gestión y acceso universal a los recursos (1), Promoción del bienestar emocional y prevención (2), Fomento de una atención integral centrada en la persona y adaptada a las necesidades de cada uno (3), Impulso de la promoción del bienestar y la prevención en la infancia, adolescencia y juventud, y potenciación de los servicios de salud mental (4), Apoyo a las familias y a la comunidad (5), Formación continua de los profesionales (6) e Investigación, innovación y transferencia del conocimiento (7).

La Dirección General de Salud Mental dirigirá la implementación del Plan Estratégico y trabajará en estrecha coordinación con entidades públicas y privadas, equipos profesionales especializados en salud mental, asociaciones de pacientes y familiares, así como con otras instituciones. En este sentido, se prevé la constitución de la Comisión Interinstitucional de Salud Mental como órgano formal de coordinación.

El Plan ha sido diseñado siguiendo las directrices establecidas por la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026), los planes de acción en salud mental 2022-2024 y 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, y el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-2027).

CAMBIO DE MODELO ASISTENCIAL Y REFUERZO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Prohens ha explicado que el cambio de modelo asistencial, tan reclamado desde hace años por profesionales y usuarios, es la principal piedra angular del nuevo Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental.

Este cambio de modelo permitirá mejorar el acceso y optimizar los recursos, ajustando el nivel de atención de una forma estructurada, coordinada y comunitaria. En este modelo, la atención primaria, el nivel asistencial más próximo a los ciudadanos, tendrá un papel clave.

El cambio de modelo prevé una asistencia escalonada a los pacientes en función de su gravedad y de sus necesidades clínicas, lo que permitirá ser mucho más efectivos y resolutivos.

Se trata de abordar en los centros de salud los trastornos más comunes, y destinar los dispositivos más especializados para las patologías y trastornos más graves.

El nuevo modelo asistencial se estructura en programas basados en procesos que se adapten a las necesidades reales de la población y garanticen continuidad y calidad en la atención.

También se prevé contar con un catálogo actualizado de servicios de salud mental, integrando la atención hospitalaria, ambulatoria y comunitaria para mejorar la accesibilidad y la respuesta asistencial. Se trata de establecer redes sanitarias interconectadas con familias, centros educativos (este curso ya habrá 79 psicólogos educativos), recursos laborales y tecnologías digitales para garantizar una respuesta más eficiente.

185.000 PERSONAS DIAGNOSTICADAS

A día de hoy en Baleares hay 185.000 personas con algún problema de salud mental y el mismo número de personas toman alguna medicación. Además, una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida.

La líder del Ejecutivo ha recordado la "cara más dramática, extrema y lacra silenciosa que es el suicidio". El año pasado se constataron 90 suicidios consumados, 1.920 actuaciones del SAMU por intentos y 4.000 consultas telefónicas sobre la materia.

La presidenta del Govern ha expresado la urgencia de impulsar, en este sentido, un cambio de modelo en la prestación asistencial de la salud mental con la Atención Primaria jugando un "papel clave" ante el aumento de patologías como la depresión, la ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones, patología dual o malestar emocional.