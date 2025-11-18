 Baleares recibirá 3.167 millones de entregas a cuenta en 2026, un 5,7 % más

El Govern balear ha considerado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado "una patada hacia adelante" al comprometerse a presentar un borrador del nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses. De este modo se ha pronunciado este lunes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid. La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico asegurado que la ministra ha explicado a las comunidades autónomas que será a principios de 2026 cuando les presente "una propuesta de reforma integral del modelo de financiación".

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas una revisión al alza de las entregas a cuenta del sistema de financiación que recibirán en el ejercicio 2026, por el mayor dinamismo de la economía, de manera que Baleares percibirá 3.167 millones de euros, un 5,7 % más que en 2025. Entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2024, Baleares recibirá la cifra récord de 4.206 millones, un 4,6% más que en 2025, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Hacienda ha comunicado a las comunidades y a las ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta en el ejercicio 2026 respecto a la anunciada en julio, hasta un total de 157.730 millones, un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios y un 7 % más que lo entregado en 2025. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha informado también de que se debe sumar la previsión de liquidación para 2024, de manera que, uniendo ambas cifras, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

Hacienda también ha comunicado a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1 %. Esto significa que no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos. Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

El beneficio de esta senda para Islas Baleares será de 49,1 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 51,1 millones, y en 2028 alcanzará los 53,2 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 153,4 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.