Baleares recibe hasta septiembre 13,7 millones de turistas internacionales, un 3% más que en 2024

Baleares ha recibido hasta septiembre un total de 13,7 millones de turistas internacionales, un 3,02% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de la encuesta de Movimientos Turísticos de Fronteras publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al gasto, estos visitantes dejaron en las Islas más de 18.378 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,92% respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Sólo en septiembre, la llegada de turistas internacionales subió un 1,84% hasta los 2,18 millones, mientras que el gasto se incrementó en un 5,34% hasta los 2.843 millones de euros.

En términos generales, el número de turistas que visitaron España en los nueve primeros meses del año aumentó un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024, hasta rozar los 76,5 millones, la cifra más elevada de la serie.

El gasto total de los turistas internacionales también marcó máximos al alcanzar los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los principales países emisores en los nueve primeros meses del año fueron Reino Unido, con cerca de 15,3 millones y un aumento del 4%; Francia, con más de 10,2 millones y una bajada del 0,1%, y Alemania, con cerca de 9,5 millones, un 1,4% más.

Entre enero y septiembre, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, con un 18% del total. Le siguieron Alemania (11,7%) y Francia (8,9%).

Sólo en el mes de septiembre llegaron a España casi 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8% más que igual mes de 2024 y la cifra más elevada para este mes dentro de la serie histórica. Estos casi 9,7 millones de turistas gastaron 13.364 millones de euros, un 6% más y también cifra récord para este mes.