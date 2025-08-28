"Baleares se ha puesto las pilas" en la prevención y en el tratamiento del cáncer

Las conversaciones para acercarnos al trabajo del Instituto balear de Investigación Sanitaria IdiSba nos llevan a conocer la labor de Miriam Sansó Martínez, investigadora principal del grupo de trabajo que se dedica a investigar el cáncer de mama en su fase de maternidad y lactancia.

Sansó de Grupo de Oncogenómica y conoce a la perfección el funcionamiento del laboratorio que investiga el cáncer de mama en mujeres jóvenes, además de cómo pueden influir la maternidad y la lactancia en su agresividad. Todo desde un punto de vista multiómico, pero cercano al público, es cómo tratamos un tema absolutamente divulgativo de interés general.

¿Cómo combatir el cáncer de mama en una de sus etapas más preventivas? ¿Son convenientes las ecografías y mamografías en edades tempranas? Se lo preguntamos a esta joven bióloga y bioquímica que pasó por el Instituto de Oncología de Vall d'Ebrón y sigue "abriendo puertas" en la prevención y tratamiento del cáncer.