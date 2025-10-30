Baleares prepara un plan para evitar el colapso durante el eclipse solar de 2026

El Govern de les Illes Balears, junto a los consellers insulares, la Federación de Entidades Locales (Felib) y asociaciones astronómicas, ha acordado la creación de una comisión permanente para coordinar la preparación del eclipse total del sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico supondrá un reto de gestión sin precedentes para las islas, ya que coincidirá con la temporada alta turística y con hoteles llenos desde años para las fechas del eclipse.

Durante el primer encuentro celebrado en la Conselleria de Presidencia, coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la consellera del ramo, Antonia Estarellas, ha destacado la importancia de distribuir los puntos de observación por toda Mallorca y el resto de islas con el fin de evitar aglomeraciones en lugares sensibles como la Serra de Tramuntana. "Se podrá ver desde muchos sitios, no solo desde la Serra, y hay que dar a conocer esos lugares para repartir la afluencia y prevenir riesgos" ha señalado Estarellas. La consellera ha insistido en que el archipiélago debe preparase para compatibilizar el disfrute del evento con la preservación del entorno y la seguridad de los visitantes.

Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha adelantado que la principal preocupación del Ejecutivo será evitar concentraciones que puedan generar situaciones de peligro, especialmente en zonas vulnerables o con riesgo de incendios forestales. Ha explicado que el plan incluirá la elaboración de estrategias de movilidad y control de tráfico, así como campañas de información ciudadana sobre la observación segura del fenómeno, con la colaboración de las consellerias de Salud y Educación.

Además, Gárriz ha subrayado que el eclipse representa una oportunidad para acercar la ciencia y la astronomía a la sociedad, reforzando el vínculo entre naturaleza y conocimiento. Tanto el Govern como las asociaciones participantes, entre ellas la Fundación Astronomía Astronáutica Mallorca (FIAAM), el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) y la Asociación Astronómica de Mallorca (AstroMallorca), han coincidido en que se trata de un evento históricoque situará a Baleares en el mapa internacional de la observación científica.



