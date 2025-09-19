Baleares planta cara al Gobierno: recurrirá al Supremo para frenar la llegada de los dos primeros menores migrantes

El Gobierno central ha comunicado esta semana la propuesta de traslado de los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias al amparo del decreto 2/2025 y de los decretos sucesivos, aunque el Govern balear ya anunciado su intención de frenar este traslado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente primero del Govern y portavoz del Ejecutivo ha señalado que dentro de los diez días previstos alegará la propuesta y que, si no tiene éxito y Madrid rechaza sus argumentos, se recurrirá a la vía judicial. "No escatimaremos esfuerzos", ha señalado.

Costa ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que la propuesta de traslado tenga lugar a las puertas de octubre, cuando se espera la llegada de más migrantes. "Es incomprensible e inaceptable que viendo la situación que nos viene de arriba, estamos abandonados por el Gobierno de España. No sólo abandonados, viendo lo que nos espera, insiste en enviarnos más menores. Es una situación inaudita", ha afirmado, insistiendo en que sólo en la última semana han llegado hasta 18 menores.

El vicepresidente del Govern ha reconocido que no sabe dónde podrán se acogidos estos menores dada la situación de "colapso absoluto" que sufren los consells insulares. "No se lo puedo decir, pero haremos lo posible por acogerlos con dignidad", ha apuntado preguntado por cómo será la acogida.

El portavoz ha criticado igualmente la falta de información facilitada por el Gobierno central, que sólo ha dado traslado de la propuesta de reparto de los dos primeros menores migrantes, sin más detalles. "No sabemos nada. Es la forma de actuar que tienen. Esta es la comunicación que se mantiene con el Gobierno y con su delegado en Baleares", ha añadido.

"Por cuestiones de confidencialidad", ha explicado, tampoco ha dado más detalles de cómo y a través de que vía se hará el traslado.

"Utilizaremos todas las vías legales que estén en nuestras manos para defender los intereses de Baleares y poner de manifiesto de una vez por todas la situación dramática que sufrimos", ha añadido.

En este contexto, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, ha respondido a la petición de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, para mantener una reunión el próximo 6 de octubre, para exponer la situación en la que se encuentra el archipiélago.

Acuerdo del Consell de Govern

En relación a esta cuestión, el Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.

Cabe recordar que el decreto asigna a Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados. El Govern considera que esta regulación se ha adoptado sin una clara justificación de los criterios utilizados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Esta decisión se ha adoptado tras analizar los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores, especialmente en lo que respecta a niños y adolescentes migrantes no acompañados.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras examinar dichos informes, ha concluido que la norma es perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.

Este nuevo recurso se suma a dos recursos previos presentados por la Abogacía y que ya han sido admitidos a trámite.