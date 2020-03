Baleares pedirá al Gobierno que sea "estricto" con las llegadas de pasajeros a las islas

"Es un sacrificio que pedimos de 15 días, y si pedimos a la gente que se quede en casa no tiene lógica que la gente venga de forma masiva a nuestra comunidad autónoma", ha asegurado Armengol, que ha dicho que tratará con el Gobierno central cómo articular esa posibilidad "si es necesario volar y con qué grados de control"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que pedirá al Gobierno central que sea "estricto" con las llegadas a Baleares durante 15 días, por el coronavirus, porque cree que "de lugares donde hay muchos casos afectados, es recomendable que no vengan a nuestra comunidad autónoma".

"Como estamos adoptando medidas colectivas e individuales muy complicadas, pediré mañana al presidente del Gobierno de España que sean mucho más estrictos con la entrada por barco y por avión de las personas que vienen a nuestra comunidad autónoma", ha anunciado Armengol tras el Consell de Govern, sobre una petición que formulará mañana en la reunión por videoconferencia con el presidente Pedro Sánchez.

Armengol ha precisado que la petición es "un planteamiento es en términos muy genéricos" y no concreta ninguna procedencia específica. "Sobre todo de lugares donde hay muchos casos afectados, es recomendable que no vengan a nuestra comunidad autónoma", ha afirmado.

La petición se hace al Gobierno central porque el Govern no tiene competencias en este ámbito y porque considera que "es recomendable que la gente que quiera viajar estos 15 días, pues que no venga". "Somos islas y es fácil de hacer, no es lo mismo que en otro territorio peninsular", ha agregado.

Armengol considera que si a la población de Baleares se le está pidiendo que se quede en casa, es extensible a quienes lleguen de fuera: "También lo pedimos a quienes vienen de zonas afectadas".

Ha reiterado que no es una petición concreta de que se anulen las llegadas desde ningún sitio concreto sino que la solicitud es: "Vamos a ser más estrictos en el control de quien entra".