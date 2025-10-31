crisis migratoria

Baleares lleva a los tribunales al delegado del Gobierno en Canarias por los traslados de menores

Los recursos alegan falta de motivación, incumplimiento del procedimiento y saturación del sistema de tutela

Europa Press

Palma |

El vicepresidente económico del Govern balear Antoni Costa.
El vicepresidente económico del Govern balear Antoni Costa. | Europa Press

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado la autorización para que la Abogacía de la CAIB interponga dos recursos contenciosos administrativos ante los juzgados de Canarias contra resoluciones de la Delegación del Gobierno central en aquel archipiélago sobre el traslado y reubicación de menores migrantes no acompañados.

Los recursos alegan falta de motivación, incumplimiento del procedimiento y saturación del sistema de tutela. Al mismo tiempo, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, el Ejecutivo ha aprobado este viernes recurrir ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno central a declarar la contigencia migratoria.

