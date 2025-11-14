ECONOMÍA

Baleares lidera la subida de precios en octubre

Los precios encadenan dos meses de subidas en Baleares, tras el incremento del 3'6% del mes de octubre.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Baleares en octubre en tasa interanual, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena dos meses de subidas en Baleares. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,6% más que en octubre de 2024 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 6,6% (+0,5 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% (-0,4 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en ocio y cultura, un 1% (-0,2 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (-0,2 puntos); comunicaciones, un 1,9% (+0,9 puntos) y transporte, un 2,5% (+0,5 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Catalunya(2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

