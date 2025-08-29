Baleares interpondrá este viernes su segundo recurso judicial contra el reparto de menores migrantes

El Consell de Govern autorizará este viernes a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto que establece el procedimiento del reparto de menores migrantes, aprobado el pasado 22 de julio. Este se convertirá en el segundo recurso judicial que Baleares interpone contra el mecanismo aprobado por el Gobierno central para trasladar a otros puntos de España a los niños y adolescentes migrantes que permanecen en Canarias.

El primero fue el recurso que, a la par que otras autonomías gobernadas por el PP y de Castilla-La Mancha (PSOE), presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería que posibilita el reparto.

Tal y como adelantó el pasado martes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, este viernes el Consell de Govern dará luz verde a la Abogacía de Baleares para presentar el recurso ante el Supremo contra el real decreto que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado a Europa Press que esta será la única acción judicial que se sacará adelante este viernes, aunque el Govern ya ha manifestado su intención de presentar otros recursos. La presidenta Marga Prohens dijo la semana pasada que recurrirían el real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad autónoma -en el caso de Baleares es de 406 plazas-, aprobado el martes por el Consejo de Ministros.

Estarellas, horas después de aprobarse el citado real decreto, puntualizó que antes de oficializar el recurso todavía tenían que estudiar el texto en detalle, que fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Hay que ver si esto es objeto de recursos y si se hace una resolución o una orden ministerial, o como se haga, sobre el reparto. Ese sería el momento en el que presentaríamos los recursos", apuntó.

En cualquier caso, la intención de la ofensiva judicial del Govern es conseguir que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, aunque no el reparto a otras regiones del país.

CONTINGENCIA MIGRATORIA

La consellera de Presidencia, por otro lado, también aseguró que Baleares pediría ser declarada en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, tal y como obligan los reales decreto que pretenden recurrir.

Si la capacidad fijada por el Gobierno es de 406 plazas, Baleares tendría que acoger a 1.218 menores para entrar en contingencia. Actualmente tiene a 682 niños y adolescentes migrantes tutelados por los cuatro consells insulares.

"Nos da igual si las cifras nos llegan o no nos llegan. Pediremos entrar en contingencia migratoria porque no sabemos si en tres días llegarán 100 menores más", sentenció Estarellas.

Las comunidades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria de acogida pueden presentar la solicitud desde este mismo jueves. Ya lo han hecho Canarias, Ceuta y Melilla --las que cumplen los requisitos--, pero no Baleares.