Baleares insta al Gobierno a modificar la normativa para poder declarar la contingencia migratoria en el archipiélago

El Govern balear ha instado al Ejecutivo central a modificar la normativa aprobada hasta el momento relativa al reparto de menores extranjeros no acompañados para poder declarar la contingencia migratoria en el archipiélago de la misma forma que ya se ha hecho en Canarias, Ceuta y Melilla. Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El también vicepresidente primero del Govern ha remarcado que su intención no es que Baleares pueda derivar a alguno de los 694 menores extranjeros que los consells insulares tiene actualmente tutelados, sino evitar recibir los de otras comunidades autónomas.

Aunque la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Loca, Antònia Maria Estarellas, aseguró hace dos semanas que la contingencia migratoria que pediría Baleares no es la recogida en los diferentes decretos aprobados por el Gobierno -"pediremos la contingencia, o ya veremos qué nombre le ponemos", dijo-, Costa ha confirmado este viernes que sí que siguieron los cauces establecidos.

"La pedimos amparándonos en la normativa existente. Y el resultado, la respuesta del Ministerio de Infancia y Juventud, ha sido denegarla", ha expuesto. Pese a que el Govern era conocedor de que no cumplía los criterios marcados por el Ejecutivo central -triplicar la capacidad ordinaria de acogida-, ha reconocido el portavoz, pidieron la contingencia de todas formas.

"Porque los criterios se han fijado de forma unilateral por parte del Gobierno de España", se ha quejado. Si la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares es 406, debería tutelar a 1.218, y en la actualidad acoge a 694 pese a disponer solo de 72 plazas específicas para ello.

"Estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos en una situación dramática. Los centros de saturación están en un nivel de saturación dramático, no podemos aceptar unilateralmente que el Gobierno fije el criterio que le dé la gana y después diga que deniega la contingencia", ha defendido.

Ante ello, Costa ha instado al Gobierno central que modifique los diferentes reales decretos que ha venido aprobando hasta ahora para excluir a Baleares del reparto de menores migrantes.

"El mismo que ha aprobado los decretos puede modificarlos, ¿o no? Es más, instamos a que lo haga, a que se sitúe en la realidad de los hechos. Creemos que sería más que deseable y recomendable que se nos otorgue la contingencia migratoria porque la realidad que tenemos en Baleares es más que contingencia", ha zanjado.