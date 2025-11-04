Baleares inaugura en Londres una muestra inmersiva de Joan Miró

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la figura del artista Joan Miró y ha reivindicado que la exposición 'Paysage Miró' sitúa a Baleares en el "mapa internacional de la cultura".

De esta manera se ha expresado la líder del Ejecutivo durante la presentación de la muestra inmersiva 'Miró: Illes Balears, destino cultural de vanguardia' en el centro cultural W1 Curates Studios de Londres.

Prohens ha resaltado que Baleares fue "tierra de inspiración" de Miró, algo que representa un "orgullo" y por lo que se le rinde homenaje con 'Paysage Miró' a través de la exposición de su obra en cinco espacios, como la Fundació Miró, el Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard, el Casal Solleric, el Museu de Mallorca y la Llotja de Palma.

Por eso, ha indicado que con esta muestra inmersiva se acerca a Londres "otra de las caras" de Baleares como "tierra de vanguardia, dinámica y de modernidad", al tener la cultura como "una de sus señas de identidad" por su patrimonio histórico y los innumerables artistas que se han inspirado en ella. "Baleares quiere se cada día un referente del arte contemporáneo y la vanguardia del Mediterráneo", ha apuntado.