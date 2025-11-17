Baleares exigirá la apertura del debate sobre el sistema de financiación desde "la lealtad y el multilateralismo"

El Govern balear exigirá, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes, que se abra el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómico desde "la lealtad y el multilateralismo".

Así se ha expresado antes de participar en el encuentro la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antónia Maria Estarellas, quien ha acudido a Madrid en representación del Ejecutivo autonómico.

"Afrontamos esta reunión con el escepticismo habitual ante una convocatoria que no recoge ni aporta ningún tipo de documento que haga ver que hay un esfuerzo real por intentar remodelar el marco de financiación de todas las comunidades autónomas", ha dicho.

La también vicepresidenta segunda del Govern ha adelantado que Baleares "seguirá reclamando la necesidad de que se actualice el modelo de financiación y que se haga desde la multilateralidad y no desde la bilateralidad, como se está planteando".

"Como representantes de los ciudadanos de Baleares exigimos que se abra este debate de manera serena y pausada para que cada comunidad defienda sus intereses pero desde el punto de vista de la lealtad y la multilateralidad", ha incidido.