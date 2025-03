Desde el Govern balear han criticado la falta de transparencia e información por parte del Gobierno Central, tras el acuerdo con Junts sobre el reparto de menores migrantes. Así lo ha asegurado este martes la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quien ha asegurado que "las islas no pueden acoger a un menor migrante más". Por este motivo, Baleares estudiará si es posible "rechazar el reparto de menores migrantes".

El Ejecutivo Autonómico no solo ha condenado el acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con Junts porque "Baleares no puede acoger a más menores migrantes por falta de capacidad", sino que "los servicios jurídicos del Govern estudiarán el decreto ley" que, si no hay cambios, se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

Asimismo, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reiterado este martes en el pleno del Parlament que "Baleares no asumirá migrantes de otras comunidades autónomas".