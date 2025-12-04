Baleares entra en fase epidémica por gripe y espera el pico de contagios en Navidad

La consellera de Salud, Manuela García, ha indicado que Baleares ha entrado en fase epidémica de gripe al alcanzar los 37,3 casos por cada 100.000 habitantes y ha avanzado que el pico de contagios se podría dar en Navidad. García ha ofrecido una rueda de prensa ofrecida este jueves, tras participar el día anterior en la Comisión de Salud Pública celebrada en el Ministerio de Sanidad con representantes de las consejerías de las distintas comunidades autónomas.

De este modo, ha indicado que en el archipiélago se establece la recomendación de usar la mascarilla al personal sanitario, las personas que presenten síntomas compatibles con virus respiratorios, especialmente en lugares cerrados como autobuses y cines, o que esté en contacto con mayores y personas vulnerables, entre otros casos.

García ha apuntado que este pico de contagios se ha adelantado cuatro semanas, algo que no sucedía desde "hace años", aunque por el momento se desconocen las causas. Así, ha afirmado que esto obliga a avanzar los planes de contingencia de los servicios sanitarios, con la apertura de camas hospitalarias extra y la contratación de personal.

Por este motivo, ha hecho una llamada a la vacunación "masiva" de los mayores, puesto que es el colectivo en el que la gripe tiene mayores efectos, y se hará una reevaluación de los planes de vacunación para aumentar la cobertura, ya que ha recalcado que tras inocular las dosis los anticuerpos tardan 15 días en formarse.

La representante del Govern ha señalado que este tipo de virus se transmite por vía respiratoria, por lo que ha recalcado algunas de las medidas preventivas del covid-19 como es el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados o el mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras.

García ha manifestado que actualmente la mayor incidencia se observa en niños de entre 5 y 14 años y mayores de 65. Por lo que se refiere a las variantes, la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha sostenido que "todas" son las que circulan en estas fechas pero en Baleares se ha visto una mayor presencia de la H1N1.

Consultada por el uso de la mascarilla, García ha remarcado que la obligatoriedad no está contemplada "en ningún escenario" pero para el personal sanitario es una "alta recomendación" y ha avanzado que se hará un recordatorio a la población en general con campañas de audiovisuales y radiofónicas.

Al hilo de si el covid-19 pudiera tener también alguna relevancia en estas fechas, ha aclarado que este virus ya "no es estacional" y ahora hay picos incluso en verano por las fiestas patronales. Aún así, ha destacado que las cifras de casos en estos momentos son "mínimas".