Baleares continúa sin confinar las aves de corral por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado este jueves el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral criadas al aire libre en España para reforzar la prevención frente a la gripe aviar, ante el aumento del riesgo de propagación de la enfermedad.

La medida afecta a todas las explotaciones avícolas, incluidas las granjas ecológicas, las de autoconsumo y las que producen carne o huevos para venta directa. Desde hoy, los animales no podrán permanecer al aire libre. Esta prohibición ya estaba vigente desde el lunes en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que suman 1.201 municipios.

Excepción en Baleares

En las Islas Baleares no se aplicará el confinamiento general, debido a sus características territoriales. Se mantienen las restricciones vigentes desde el lunes: prohibición de cría al aire libre, aunque se permite mantener aves en exteriores si el alimento y el agua se dispensan en espacios protegidos y se evita el contacto con aves silvestres.

Las áreas de especial riesgo en Baleares son Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Pollença y Alcúdia; mientras que las zonas bajo vigilancia específica incluyen Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines. No se descarta que estas medidas se extiendan a todos los municipios del archipiélago.

Motivos del confinamiento

El Ministerio, dirigido por Luis Planas, explica que la decisión responde al incremento del riesgo de entrada del virus en España, evaluado según los brotes en Europa, la localización de focos y los movimientos de aves migratorias.

“En España se ha detectado una abundancia de aves migratorias en humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de temperaturas favorece la supervivencia del virus”, señala el comunicado oficial.

Desde julio se han registrado 139 brotes en granjas europeas. En España, se han confirmado 14 focos en explotaciones —la mitad en Castilla y León—, además de 53 casos en aves silvestres y 5 en cautivas.