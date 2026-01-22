Baleares consolida un modelo turístico con más gasto y menos presión en temporada alta

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà, hace un balance positivo de la presencia de Baleares en FITUR, destacando la evolución del modelo turístico hacia una mayor sostenibilidad económica y social.

Según ha explicado en una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, que estos días se emite desde la feria turística de Madrid, las islas registran un descenso moderado de visitantes en los meses punta de verano, mientras que la temporada media y baja sigue creciendo con fuerza.

“En los meses de verano el mercado nacional ha bajado un poco, pero desde noviembre hasta marzo ha subido un 12% respecto al año pasado y un 16% respecto a la legislatura anterior”, según el Conseller, lo que consolida la estrategia de desestacionalización entre instituciones y empresas privadas del sector.

Bauzà ha señalado que este crecimiento se produce sin impacto negativo en el empleo y permite reducir la presión sobre el territorio. Además, ha avanzado que el gasto turístico seguirá aumentando en 2026, con un crecimiento mayor en valor que en volumen de visitantes, una de las prioridades del actual Ejecutivo.

Lucha contra la oferta ilegal

Otro de los ejes del Govern es la lucha contra el alquiler turístico ilegal. El conseller ha confirmado en Onda Cero que Baleares mantendrá la colaboración público-privada con plataformas como Airbnb para eliminar anuncios irregulares, una práctica que ha calificado como “una de las grandes lacras del sector”.

El Govern también destaca la alineación de todos los agentes turísticos y la correcta ejecución de los fondos europeos para la transformación del modelo, así como el uso del Impuesto de Turismo Sostenible para fomentar el empleo estable y alargar la temporada.

Desde FITUR, el Ejecutivo balear reafirma así su apuesta por un turismo más equilibrado, con mayor retorno económico y compatible con la calidad de vida de los residentes.