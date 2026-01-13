Baleares concentra los precios de vivienda más altos de España

El mercado inmobiliario de Baleares continúa mostrando una fuerte tensión. Cuatro de los cinco municipios más caros de España para adquirir una vivienda se encuentran en las islas: Santa Eulària des Riu, Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia.

En Santa Eulària, el precio del metro cuadrado alcanza los 8.494 euros, mientras que en Sant Antoni se ha registrado un incremento anual del 30%, una de las subidas más pronunciadas del país.

En el caso de Mallorca, tres municipios superan los 6.700 euros el metro cuadrado: Andratx, Calvià y Campos, que además registra la mayor subida de toda España, con encarecimientos superiores al 33%.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, explica que la situación responde a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda, especialmente en zonas muy tensionadas. La alta presión sobre los precios, sumada al atractivo del crédito hipotecario, está dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias locales, que se ven desplazados del mercado.