VIVIENDA

Baleares concentra los precios de vivienda más altos de España

Según el último informe de Fotocasa, varios municipios de las islas lideran el ranking de precios en España, con incrementos que en algunos casos superan el 30% en un año, lo que evidencia la creciente dificultad de acceso a la vivienda para residentes y jóvenes.

María Cortès

Illes Balears |

Una persona observa los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en el Paseo Marítimo de Palma
Una persona observa los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en el Paseo Marítimo de Palma | Martí Rodríguez

El mercado inmobiliario de Baleares continúa mostrando una fuerte tensión. Cuatro de los cinco municipios más caros de España para adquirir una vivienda se encuentran en las islas: Santa Eulària des Riu, Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia.

En Santa Eulària, el precio del metro cuadrado alcanza los 8.494 euros, mientras que en Sant Antoni se ha registrado un incremento anual del 30%, una de las subidas más pronunciadas del país.

En el caso de Mallorca, tres municipios superan los 6.700 euros el metro cuadrado: Andratx, Calvià y Campos, que además registra la mayor subida de toda España, con encarecimientos superiores al 33%.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, explica que la situación responde a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda, especialmente en zonas muy tensionadas. La alta presión sobre los precios, sumada al atractivo del crédito hipotecario, está dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias locales, que se ven desplazados del mercado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer