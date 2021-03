Baleares avanza en la vacunación "de acuerdo con las previsiones" y administra unas 3.000 dosis al día

La directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, y la directora de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud, Eugènia Carandell, han destacado este viernes que el proceso de vacunación avanza "de acuerdo con las previsiones" y la comunidad está administrando cerca de 3.000 dosis al día.

Según han explicado en una rueda de prensa, el próximo mes de abril será cuando el proceso de vacunación más se acelere, puesto que se espera que la recepción de dosis también aumente.

En este sentido, Carandell ha expuesto que se busca "la política cero", es decir, que no haya vacunas guardadas y que todas las que lleguen se administren, para así abandonar las reservas que se realizan por si no llegan las partidas de vacunas correspondientes a las Islas.

Así, han apuntado que ya está todo el material preparado para acelerar la vacunación y que cuando se termine la priorización por grupos, el proceso avanzará con más facilidad.

En total, alrededor 80.000 dosis se han administrado en las Islas, 55.000 personas han recibido la primera dosis y 24.000 la segunda. De esta forma, la cifra de personas que han recibido la primera dosis se acerca al número de contagios totales desde el inicio de la pandemia en Baleares (56.347 casos).

La vacunación masiva de la COVID-19 en el polideportivo Germans Escalas, de Palma, comenzará este lunes con 14 líneas, y el próximo 15 de marzo está previsto que se abran los otros espacios que Salud prepara en las distintas islas para administrar dosis.

Respecto a las críticas de algunos sindicatos, como el STEI Intersindical, que han reclamado que se vacune a todo el personal de centros educativos, Carandell ha recordado que el motivo de vacunar a los docentes es que no se vea interrumpida la docencia de los niños, no la de los adultos. Por este motivo, profesionales de centros de idiomas o escuelas de música no entran en este grupo de población.

Preguntadas por las declaraciones del director del IBSalut, Juli Fuster, quien admitió este jueves "disfunciones" en el proceso de vacunación en Baleares, Carandell ha señalado que "son casos puntuales", puesto que puede haber nombres en listados equivocados debido a la gran cantidad de personas que deben vacunarse. "Es imposible que no haya errores", ha añadido.