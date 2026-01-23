Baleares apuesta por más valor y no por más turistas

Baleares consolida en Fitur un modelo turístico que crece en valor y no en volumen. Así lo han defendido el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, en una entrevista en Onda Cero dentro de la cobertura especial desde la feria madrileña.

Costa ha explicado que 2025 marca un punto de inflexión: en temporada alta el número de turistas prácticamente no ha crecido, mientras que el gasto turístico sí lo ha hecho, especialmente en los meses de temporada media y baja. Según el conseller, Baleares “ha empezado a transformar la economía” poniendo el foco en la calidad y en el valor añadido, con el objetivo de que el crecimiento turístico se traduzca en mejores salarios y más bienestar para los residentes.

Un nuevo indicador

Barceló ha detallado que el Govern ha incorporado un nuevo indicador, denominado “Calidad del Esfuerzo”, que compara la evolución del gasto diario con la del número de turistas en la última década. Este análisis muestra que Baleares se diferencia de otros destinos de sol y playa al apostar por un turismo de más gasto por visitante, lo que se refleja también en el mercado laboral: alrededor de un tercio de los afiliados a la Seguridad Social trabajan en el sector turístico y la afiliación ha seguido creciendo en el último año.

La directora general ha subrayado que Baleares se sitúa entre las comunidades con mayor gasto turístico total, combinando turistas internacionales y nacionales, y que la estrategia pasa por posicionarse como un destino de “high quality” en distintos segmentos, no solo en el turismo de lujo. En este sentido, ha defendido el peso del turismo familiar y la necesidad de convivir con diferentes perfiles de visitante, siempre dentro de un modelo basado en la calidad.

La temporada de 2026

De cara a 2026, Costa ha avanzado que el escenario que manejan los servicios económicos del Govern es el de un “crecimiento cero” en volumen de turistas en temporada alta, acompañado de más actividad en temporada media y baja y de un nuevo aumento del gasto por persona y día. El conseller ha insistido en que el antiguo patrón de crecimiento basado únicamente en sumar más llegadas es “insostenible” y que el reto ahora es liderar, de nuevo, un proceso pionero de transformación turística, orientado a la sostenibilidad económica, social y ambiental del archipiélago.