Baleares no acudirá a las negociaciones bilaterales sobre el sistema de financiación.

El Govern balear ha considerado que las negociaciones bilaterales entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para negociar el nuevo sistema de financiación no son necesarias y, en el caso de que se convoquen, no acudirá.

"Baleares participará en los mecanismos de negociación dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el sistema que hemos tenido toda la vida. Otros subterfugios bilaterales no los usaremos", ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Para el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, la propuesta deslizada por la ministra María Jesús Montero de reunirse bilateralmente con las comunidades, "no son necesarias en absoluto".

"El CPFF prevé grupos de trabajo multilaterales para negociar los sistemas de financiación. Es lo que haremos, como se ha hecho toda la vida. ¿Que Montero quiere montar líos bilaterales? No queremos ninguno, lo hemos dicho 200 veces", ha insistido.

Costa ha asegurado que esta misma posición se la trasladó el pasado miércoles a la ministra, a quien instó a "abandonar la bilateralidad" solo con Cataluña. "No entienden que el resto de comunidades no queremos ir al café, queremos ir al primer plato directamente", ha apuntado.