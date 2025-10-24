Baleares acelera hacia la electrificación del parque automovilístico

Luis Pol, presidente de Faconauto y Balearsa, ha destacado en "Más de uno Mallorca" que Baleares se encuentra en una posición privilegiada para liderar la transición hacia el coche eléctrico, gracias a sus distancias cortas y características geográficas. Aunque reconoce que la infraestructura de recarga ha sido lenta en desarrollarse, actualmente se están haciendo avances significativos, incluyendo la implementación de un sistema único de carga.

El mercado balear cerrará 2025 con más de 25.000 matriculaciones, alcanzando por fin niveles prepandemia, impulsado por la recuperación económica, la plena producción de fábricas y las ayudas públicas como el Plan Moves y el plan de achatarramiento autonómico, que ofrece 2.000 euros por retirar vehículos antiguos.

Pol estima que el coche eléctrico puro podría representar hasta un 20% de las ventas en algunas marcas, aunque la media se sitúa entre el 10% y el 12%. A pesar de los avances, advierte que cumplir con la Agenda 2030 será complicado sin una oferta más amplia y ayudas más contundentes, como las que han tenido países como Noruega o Suecia.

Finalmente, subraya la necesidad de rejuvenecer el parque automovilístico balear, cuya edad media supera los 14 años, y celebra que este año se haya logrado una ligera reducción gracias a las políticas de renovación.