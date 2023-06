El PP balear reconoce que la abstención de Vox a la investidura de Marga Prohens no será "gratuita".

Més per Menorca votará en contra a la investidura de Marga Prohens, pero no descarta llegar a acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura, en aquellas políticas que beneficien a Menorca. De esta manera, Vox es el único partido con el que el PP puede negociar la abstención necesaria para que Marga Prohens sea presidenta de Baleares. Los populares reconocen que esa abstención no será "gratuita". Así lo ha declarado este martes el portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa: "Ahora mismo estamos hablando de un acuerdo de investidura. De lo que se trata ahora es de hablar con el único grupo parlamentario que se ha mostrado dispuesto a negociar una abstención".

El Partido Popular ha terminado este martes su ronda de reuniones con las formaciones políticas que han conseguido representación en el Parlament, en busca de los apoyos necesarios para la investidura de Marga Prohens como Presidenta del Govern. De momento, sólo VOX se ha mostrado dispuesto a negociar su abstención, después de que este martes por la mañana Més per Menorca haya anunciado su “muy probable” voto en contra de la investidura.

Antoni Costa se ha mostrado satisfecho tras la última reunión con Més per Menorca. El diputado de la formación Josep Castells confía en poder llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura. Sin embargo, ha avanzado que, previsiblemente, votarán en contra a la investidura de Prohens. Además, el PP reitera su intención es gobernar en solitario, aunque para ello necesita la abstención de VOX en la investidura. Antoni Costa reconoce que la abstención de Vox no será gratuita y ha avanzado que las negociaciones con los de Abascal empezarán lo antes posible para que la investidura de Prohens se haga efectiva lo más pronto posible.