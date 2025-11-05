El PP balear cumple con su promesa y rechaza el plan lingüístico de Vox en Baleares

El PP de Balears ha rechazado este martes en el Pleno del Parlament la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Vox para modificar la Ley 1/2022, de Educación de las Illes Balears ya que, considera, va mucho más allá de los compromisos previamente adquiridos y plantea cambios inasumibles, especialmente en materia lingüística y de autonomía de los centros. Con el voto en contra del PP, la iniciativa no ha superado el trámite parlamentario.

Así lo ha dicho la portavoz adjunta del PP Balears en el Parlament, Marga Durán, quien, en contraposición, ha explicado que la formación registró ayer una proposición de ley para modificar la Ley de Educación con el objetivo de blindar la vehicularidad del catalán y del castellano en las aulas, además de incorporar la difusión de las modalidades lingüísticas propias de cada isla, tal como prevé el Estatutd’Autonomia.

En su turno de intervención, Durán ha recordado que los acuerdos alcanzados el pasado verano con Vox consistían en dos puntos muy concretos: “que ambas lenguas oficiales fuesen vehiculares en la educación; y que se promoviera la difusión de las modalidades lingüísticas propias de las Illes Balears”. Sin embargo, ha advertido que el texto presentado hoy “va mucho más allá y pretende rebajar el papel del catalán como lengua propia y limitar la autonomía de los centros educativos y eso no es lo que acordamos”.

En esta línea, Durán ha subrayado que los populares no pueden avalar “una redacción que colisiona frontalmente con pilares fundamentales de nuestro sistema educativo e institucional”, como el Estatutd’Autonomia, la Ley de Normalización Lingüística o el Decreto de Mínimos, además de vulnerar la autonomía de los centros. “Estas líneas rojas no son caprichos, son convicciones de fondo construidas a lo largo de los años con diálogo, consenso y respeto institucional”, ha señalado.

Durán ha recordado que el PP fue clave durante la tramitación de la Ley de Educación en 2022 en la construcción de un consenso amplio que fue finalmente roto por el PSOE “tan solo 24 horas antes de su aprobación definitiva”. Frente a ello, el PP reafirma su compromiso con la palabra dada, tanto a través de su programa de Gobierno como a través de los acuerdos.

En este sentido, ha remarcado que el PP no participará “en la confrontación lingüística que otros buscan” y ha reprochado la incoherencia del PSOE, “que hoy hace grandes proclamas en defensa del catalán, cuando votó sin problemas a favor del mismo texto que ayer registró el PP, donde se reconocía que el catalán y el castellano son lenguas vehiculares”.