Baja a amarilla la alerta por lluvia en Mallorca y Menorca y se desactiva en las Pitiusas

Emergencias 112 de Baleares ha bajado a amarilla la alerta por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, que desde la tarde del miércoles se encontraba en nivel naranja. Así, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, se ha activado el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal.

En Ibiza y Formentera, por su parte, se ha desactivado la alerta amarilla que estaba en marcha desde el miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá hasta las 15.00 horas el aviso amarillo por lluvias en el Llevant de Mallorca, donde podría llover hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

También estará activo hasta esa hora el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Menorca, donde las precipitaciones también podrían alcanzar los 20 l/m2 en una hora. Emergencias 112 recomienda, en caso de lluvias y tormentas, adoptar medidas para impedir la entrada de agua en los domicilios asegurando puertas y ventanas y evitar dejar en el exterior objetos o muebles que puedan ser arrastrados por el agua. También no bajar a zonas inundables como sótanos y garajes, cerrar el interruptor general de electricidad en el caso de inundación y extremar las precauciones en la carretera.