La avería de la calle Manacor de Palma afecta a ocho edificios

La fractura de una tubería de agua potable registrada este miércoles en la calle Manacor de Palma afecta a ocho edificios, aunque cuatro de ellos disponen de aljibe, por lo que son autosuficientes en cuanto al suministro.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Palma, técnicos de Emaya trabajan en la zona -el incidente ha tenido lugar en las inmediaciones de la rotonda de Can Blau- y se espera que la avería esté resuelta a primera hora de la tarde.

A raíz de la incidencia, se ha tenido que cortar al tráfico en un tramo de la carretera de Manacor, a la altura del número 140. Concretamente, de los cuatro carriles existentes, solo es posible circular por dos de ellos.

Efectivos de Tráfico y de la Policía Local de Palma han actuado para dirigir la circulación debido a la elevada afluencia de vehículos que se produce en esta área a primera hora de la mañana.