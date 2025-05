Sin avances en el convenio de hostelería: UGT convoca movilizaciones y la FEHM les tacha de "irresponsables"

UGT ha convocado una serie de movilizaciones, la primera de ellas el próximo 6 de junio, ante los escasos avances en la negociación del convenio de hostelería de Baleares. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), por su parte, ha tachado al sindicato de "irresponsables". Lo ha anunciado el secretario general de la Federación de Servicios de UGT Baleares, José Luis García Relucio, tras finalizar la quinta reunión entre patronales y sindicatos para negociar el nuevo convenio.

El encuentro de este jueves, que ha tenido lugar en la sede de la FEHM, era el último que estaba programado en el calendario fijado entre ambas partes al inicio del proceso. No obstante, ante la falta de acuerdo, se ha decidido ampliar los plazos.

Así, el próximo 10 de junio está previsto que se reúnan los integrantes de la subcomisión, un grupo más reducido con el que se pretende agilizar las conversaciones. El 26 los empresarios y representantes de los trabajadores volverán a reunirse en la que, si no hay modificaciones, sí que será la última oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Relucio ha explicado que, ante los escasos avances que han tenido lugar durante los últimos meses --en los que se han producido cinco reuniones ordinarias y dos subcomisiones--, su sindicato ha decidido convocar una serie de movilizaciones.

La primera será el próximo 6 de junio -antes del próximo encuentro- y constará de una asamblea en la sede de la UGT y una posterior concentración frente a la sede de la FEHM. Más adelante, aunque todavía no hay una fecha fijada, se manifestarán en zonas especialmente turísticas como son la Playa de Palma, Palmanova y Magaluf (Calvià).

Si tras la última reunión de la mesa negociadora no se llega a un acuerdo, ha advertido Relucio, no descartan convocar huelgas y paros a lo largo del mes de julio. Su homólogo en CCOO Baleares, Héctor Gómez, ha lamentado que desde UGT, como sindicato mayoritario en el sector servicios, no se haya puesto en contacto con ellos para coordinar las movilizaciones. No obstante, no ha cerrado la puerta a que su sindicato pueda sumarse.

La vicepresidenta ejecutiva de la patronal hotelera mallorquina, María José Aguiló, ha tachado las movilizaciones de UGT como "irresponsables" y ha admitido que los empresarios están preocupados por los posibles efectos que podrían tener sobre los mercados emisores.