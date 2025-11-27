Los asientos previstos en vuelos internacionales para diciembre superan los 9,2 millones

El número de asientos previstos para vuelos internacionales con España para el mes de diciembre de 2025 es de 9,2 millones, un 5,4% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este jueves por Turespaña.

En comparación con el año pasado, diciembre proyecta un buen comportamiento para los principales mercados emisores, como Reino Unido, que incrementa sus plazas un 4,1%; Italia, con un aumento del 5,5%; y Francia, del 3,9%.

Por el contrario, Alemania contrae la oferta de asientos un 2,5% un mes más y los países nórdicos continúan perdiendo dinamismo y contraen los asientos previstos en diciembre. Así, Dinamarca pierde un 3,4%; Suecia, un 9,7%; Noruega un 7% y Finlandia un 9,8%.

Destaca la aceleración de Turquía, República Checa, Irlanda y Polonia con una proyección de crecimiento superior al 10% respectivamente.

Además, Estados Unidos proyecta un aumento de capacidad de asientos de más del doble (+l12,3%). Entre los países iberoamericanos, Colombia y México registran el mayor volumen de capacidades programadas, con una subida del 9% el primero, y un moderado aumento del 2,9% el segundo, para el último mes del año.