Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares

El número de menores migrantes no acompañados que el Gobierno central pretende llevar a Baleares desde Canarias, Ceuta o Melilla se ha incrementado hasta los cuatro.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, después de recibir los expedientes de estos menores para su traslado, que el Govern ya habría recurrido.

Cabe recordar que este lunes el Tribunal Supremo rechazó aplicar medidas cautelares para detener el traslado de estos menores, ante el recurso judicial presentado por el Ejecutivo balear contra el reparto de estos menores desde los territorios mencionados, dictaminado por el Gobierno de España.

Asimismo, este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los cuatro Consells insulares de las islas se reunirán con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.

El motivo del encuentro es exponer la situación migratoria que se vive en el archipiélago y reclamar el despliegue de Frontex en territorio balear, entre otras cuestiones.