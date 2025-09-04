Sucesos

Ascienden a 49 los detenidos en la macrocausa contra el blanqueo y el narcotráfico en Mallorca

Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha resultado en la detención de 14 personas en Mallorca, en el marco de una redada contra una supuesta trama de blanqueo de capitales y narcotráfico. Esta intervención, la cuarta fase de la operación 'Enroque Bal, Manso y Primo', se llevó a cabo en varios puntos de la isla, con un total de 16 registros.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados frente a un edificio en Palma en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a un total de 14 personas en la última redada llevada a cabo en Mallorca contra la trama supuestamente dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico.

Fue a lo largo de todo el miércoles cuando decenas de agentes se desplegaron por el centro de Palma, los barrios de Camp Redó, Rafal, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor en la que fue la cuarta fase de la bautizada como operación 'Enroque Bal, Manso y Primo'.

Mientras poco después del mediodía eran 10 los sospechosos arrestados, a lo largo del día fueron detenidas cuatro personas más que estarían vinculados a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

También se llevaron a cabo al menos 16 registros en los que se intervinieron diferentes sustancias estupefacientes, dinero y útiles para el trafico de drogas.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, permanece bajo secreto de sumario.

Cuarta fase

Se trata de la cuarta fase de la operación que comenzó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Durante toda la investigación han sido arrestadas al menos 49 personas supuestamente relacionadas con la trama, entre las que también se encuentra el abogado Gonzalo Márquez. Parte de ellos han ingreso en prisión provisional.

La macrocausa investiga unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.

