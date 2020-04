Armengol pide a Sánchez el control de horarios y la apertura segura de los aeropuertos

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regular horarios y la actividad de los ciudadanos de las islas para evitar aglomeraciones, así como una apertura segura de los aeropuertos con criterios sanitarios concretos.



Tras la nueva reunión telemática de Sánchez con los presidentes autonómicos, Armengol ha dejado claro en rueda de prensa en el Consolat de Mar que su objetivo primordial es la salud de los ciudadanos y que disminuyan las muertes y contagios por la COVID-19. De hecho, el número de casos está descendiendo en Baleares, ha destacado.



La salud de los ciudadanos es el principal propósito de la presidenta en esta nueva fase en la que el Gobierno de Sánchez aprobará el martes un nuevo decreto con medidas que aumentarán la libertad de movimiento de los ciudadanos en España, como salir a hacer deporte al aire libre a partir del 2 de mayo.



Además, Armengol ha solicitado al presidente una futura apertura segura de puertos y aeropuertos "segura", con los pertinentes controles sanitarios en origen y destino que deberán decidir la Unión Europea (UE) y el Gobierno español.



"Necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible, pero para ello necesitamos que cada paso que demos sea muy seguro y se eviten nuevos contagios que hagan que tengamos que volver atrás", ha expuesto.



La presidenta ha reconocido que la actual situación es de "incertidumbre" y que los pasos para ir recuperando la actividad social y económica en Baleares serán progresivos y "seguros".



Según ha explicado, la movilidad de los ciudadanos depende de la autoridad del Gobierno central, que ha decretado el estado de alarma, si bien ha defendido que el Govern también quiere tomar decisiones según las circunstancias de Baleares en el próximo periodo de desconfinamiento.



Preguntada por del desplazamiento de alemanes a Baleares que no son residentes en las islas para trasladarse a sus segundas viviendas, Armengol ha dejado claro que la movilidad de España con otros países y dentro de España está muy restringida por el estado de alarma y, por lo tanto, no es posible.



"Quiero ser muy clara: en estos momentos de incertidumbre, queremos dar certezas y evidencias a los ciudadanos", ha subrayado Armengol, que ha explicado que el Govern está trabajando con el sector empresarial, turístico y del comercio para estudiar cómo se retoma poco a poco la actividad "con toda seguridad" para la salud de los ciudadanos.



Igualmente se analiza con el sector educativo una vuelta al colegio de los niños "con toda la seguridad posible", ha comentado.



Otros campos donde el Ejecutivo quiere "garantizar" la seguridad en la etapa del desconfinamiento es el ámbito sanitario y en las residencias de la tercera edad y personas dependientes. "Estamos trabajando en todo esto", ha asegurado.



"Entiendo -ha continuado- que la gente tenga mucha prisa por salir de casa y compartir espacios públicos, pero debemos tener mucho cuidado porque si no hacemos las cosas bien, no avanzaremos en los queremos: volver a abrir económicamente nuestras islas".



Armengol ha considerado que sería un "error" por su parte dar "falsas esperanzas" a la sociedad balear sobre la futura reapertura de comercios y establecimientos cuando no tiene la certeza de cuándo será posible.



En lo que está centrado el Ejecutivo es en "preparar" esa futura apertura, "siempre con la máxima seguridad" para la salud de los ciudadanos, ha insistido.



La presidenta también quiere que los consells insulars y los ayuntamientos de Baleares participen junto al Govern en la toma de decisiones del periodo de desconfinamiento.