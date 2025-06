Armengol pide intervenir el mercado de la vivienda; Mateo prefiere incentivar la oferta

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha considerado "obligatorio" intervenir el mercado para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, mientras que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha abogado por incentivar la oferta.

Ha sido durante la inauguración del segundo Congreso del Fòrum de la Societat Civil, que se ha celebrado este viernes en Palma con la vivienda como tema central y en el que participarán, a lo largo del día, diversos representantes institucionales, entidades sociales y expertos en políticas de vivienda.

Armengol y Mateo, aunque han expuesto sus diferencias en cuanto a las soluciones para dar problema a una problemática que afecta de manera preocupante, han coincidido en llamar a la colaboración entre las administraciones más allá de diferencias ideológicas o metodológicas.

"Lo que queremos es que haya vivienda para nuestros hijos y para la gente de aquí tenga la opción de vivir en su tierra. En el objetivo final estamos todos de acuerdo, pero es cierto que para llegar a él hay distintos caminos. Ahí es donde podemos encontrar disparidad de opiniones y diversas formas de afrontar la situación, pero eso no quiere decir que no podamos colaborar, encontrar puntos de encuentro y caminar hacia la solución final", ha dicho el conseller.

Puntos en común, ha proseguido, como la necesidad de la promoción de vivienda pública. "¿Pero ha de ser ese el único camino? Creemos que no, creemos que el músculo de la administración pública no es suficiente a todas luces y tiene que ir acompañado de una serie de medidas", ha matizado.

También ha destacado la importancia de que la vivienda se destine a una finalidad residencial y ha puesto en valor las campañas de lucha contra el alquiler turístico ilegal puestas en marcha durante la presente legislatura.

Todo ello, ha sentenciado, se puede hacer "a través de la limitación, la intervención, la prohibición", que a su parecer "no es el camino adecuado", o "a través de la incentivación".

"Creemos en la incentivación, en animar a propietarios y a aquellos que tienen viviendas a que las pongan en alquiler o las deriven de alquiler turístico a residencial. Las políticas intervencionistas como topar los precios del alquiler no creemos que sean acertadas ni que hayan dado buenos resultados, más bien todo lo contrario", ha ahondado posteriormente en declaraciones a los medios de comunicación.

Mateo ha adelantado que en las próximas semanas se reunirán con el presidente del Fòrum, Josep Benedicto, para que les pueda trasladar las conclusiones definitivas del congreso y poner en común el diagnóstico y las posibles soluciones al problema de la vivienda.

"Todo aquello que se pueda realizar de manera conjunta, que sea proporcionar más soluciones, siempre va a ser bienvenido", ha sentenciado.

"Es obligatorio intervenir"

La también secretaria general del PSIB-PSOE ha puesto el foco en la necesidad de adoptar medidas que puedan garantizar que la vivienda se convierta en el "quinto pilar del Estado del bienestar".

"La cuestión de la vivienda, de que una persona pueda tener un techo en el que desarrollar su vida, es una cuestión de dignidad. Sin techo no hay dignidad que valga", ha subrayado.

Aunque es un problema que no solo afecta a Baleares, ha apuntado, el archipiélago tiene una serie de singularidades --como la fragilidad y la limitación del territorio y los recursos naturales-- que hacen que sea necesaria un abordaje conjunto.

"Tenemos un modelo económico muy ligado al turismo intensivo y con mucha cantidad de gente para poder seguir haciendo girar la máquina de nuestra economía. Eso lo tenemos que reflexionar desde la tranquilidad y ver cómo podemos subsistir con un modelo que tenemos que mejorar y reequilibrar en algunas cuestiones", ha añadido.

Para lograr, ha considerado, solo hay una manera y es reducir el número de plazas turísticas y que los edificios plurifamiliares se destinen únicamente a fines residenciales. "Hay que tomar decisiones valientes y comprometidas con el territorio, el paisaje y la gente que vive aquí", ha señalado.

"Pero no basta, se tienen que hacer más cosas para que la vivienda pueda ser destinada a la gente que la necesita. Si se tiene una situación de emergencia habitacional no puedes esperar a que todas las administraciones hagan el trabajo hasta conseguir el parque público necesario", ha proseguido.

Mientras llegan las soluciones a corto y largo plazo, ha sostenido, es "obligatorio intervenir el mercado" a través de los resortes que contempla la ley estatal de vivienda, como la declaración de zona tensionada y el tope a los precios del alquiler.

"Esto son efectos inmediatos y que están funcionando en otras Comunidades Autónomas y ciudades. Hay que eliminar la cuestión ideológica y se tiene que seguir haciendo vivienda de protección pública y restringir el crecimiento urbanístico a la vivienda de protección pública. No es compatible crecer más en vivienda libre y no crecer mucho más en vivienda de protección oficial", ha subrayado. "Desgraciadamente", ha lamentado Armengol, el Govern actual tiene "otra voluntad".

Relación entre el turismo y la vivienda

En la intervención inaugural, Benedicto ha abordado la relación entre el modelo turístico actual y el problema del acceso a la vivienda, "dos materias que vienen asociadas".

"El turismo trae a mucha gente a trabajar y necesitan una vivienda, y hay un problema porque no se crea vivienda para toda la gente que viene. El problema de los últimos años es que vemos cómo se ha producido una conversión de vivienda residencial a vivienda para alquiler turístico, y eso ha creado un colapso absoluto y total", ha indicado.

Las soluciones a todo ello, ha ahondado el presidente del Fòrum, "no son fáciles ni rápidas", pero no por ello hay que "seguir dándole vueltas y marear". "Necesitamos, de alguna manera, encontrar soluciones en lo inmediato y también de futuro para que no llegar a un colapso como el que tenemos ahora", ha subrayado.