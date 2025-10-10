Armengol ve un Govern "agotado" e "incapaz"

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha calificado al Govern de "agotado" e "incapaz" de mostrar una "hoja de ruta política mínimamente coherente" en los dos años y medio de legislatura que lleva. Estas han sido algunas de las consideraciones de la representante del PSIB, al ser preguntada este viernes en rueda de prensa, por su evaluación del Debate de Política General celebrado durante esta semana en el Parlament.

Para la también presidenta del Congreso, el PSIB se ha presentado como una "alternativa clara" en "defensa de los intereses de Baleares", ya que "tiene los pies en el suelo, analiza las problemáticas y tiene la esperanza de un futuro mejor con propuestas a medio y largo plazo".

Así, ha criticado la falta de medidas del Govern para abordar el reto de la vivienda, la emergencia climática, porque "no hay recursos hídricos suficientes" en Baleares; o en los servicios públicos.

Por estos motivos, ha mantenido que todos estos ítems "han empeorado", con un "incremento de la saturación turística, las problemáticas de vivienda y el crecimiento de la especulación inmobiliaria".

Ante todo esto, ha destacado que el PSIB haya planteado una serie de iniciativas como el impuesto a los 'rent a car' o la subida del impuesto de turismo sostenible, para que después se destine a vivienda de protección oficial.

"Esto son dos medidas que planteó el PP y que no se ha atrevido a aplicar porque en Baleares manda quien manda. Por eso el PSIB las ha registrado para ver qué votan, porque no se puede decir haremos, haremos, haremos y después no hacer nada", ha reprochado.