Armengol anuncia que esta semana el Govern presentará medidas de conciliación

La presidenta, Francina Armengol, ha anunciado en el Parlament que el Govern presentará esta semana "medidas extraordinarias" para conciliar durante los meses que no hay clases presenciales, por medio de "proyectos con los consells y ayuntamientos para dar una salida a las familias este verano".

"En esta línea trabajamos y espero que esta semana podamos presentarlas", ha respondido Armengol a la diputada de Ciudadanos Patricia Guasp, quien ha reclamado un plan de conciliación urgente, en el turno de preguntas de control al Govern, en el pleno del Parlament.

Guasp ha insistido en preguntar al Govern qué hará ante la inminente entrada de Baleares en la fase 3 de desescalada y "con escuelas y guarderías completamente cerradas", porque "la vuelta al trabajo supone un problema para las familias de Baleares".

Armengol ha asegurado que la suspensión de las clases presenciales no significa que los menores estén desatendidos y ha destacado la magnífica labor de los docentes y de la comunidad educativa.

Si bien ha admitido que la cancelación de las clases "ha creado algunos problemas", Armengol ha recalcado que la escuela "no es la única que tiene función de conciliación", una materia en la que considera que faltan avances: "Vamos con muchos años de retraso".

"Tendremos que hacer un plan estable de conciliación laboral en nuestras islas, hace falta y hay que afrontarlo de forma seria y desde una visión transversal", ha dicho la presidenta, que ha recordado que el Govern presentó un plan transversal "en el que colabore el Gobierno, que tiene competencias", y ha reconocido que "la respuesta del estado no ha si satisfactoria".

"Esta semana presentaremos medidas extraordinarias para estos meses de dificultades", ha asegurado.

Guasp ha replicado a Armengol que la conciliación con los centros cerrados "es una completa utopía para la amplia mayoría de familias de Baleares que tienen que hacer verdaderas odiseas para cuidar a sus hijos y trabajar a la vez" y que dar soluciones para hacerla posible "debería ser una prioridad" para el Govern.

"Deje de parapetarse en Madrid y de esconderse tras la ineficiencia del Gobierno central", ha reclamado.

La diputada de Cs ha criticado que no exista un plan con medidas concretas a estas alturas, "el 2 de junio, con las escuelas cerradas desde el 13 de marzo y hasta septiembre" y ha reprochado al Govern que "vuelven a llegar tarde convocando ahora mesas de trabajo".

"Las familias necesitan urgentemente medidas, ayudas y recursos para poder dedicarse a cuidar de sus hijos sin renunciar al trabajo porque somos las mujeres y las madres las que más vamos a salir perjudicadas", ha advertido Guasp.

La diputada ha recordado que Cs exigió hace ya dos semanas ese plan de conciliación y propuso bonificaciones fiscales y ayudas a empresas y pymes que implanten teletrabajo, flexibilidad horaria y semanas laborales comprimidas; ayudas económicas para las familias que deban acogerse a excedencias o reducciones de jornada; escuelas de verano y centros educativos con monitores para seguir las clases telemáticas.

Armengol ha replicado que la conciliación "también depende del Gobierno de España" que tiene competencias laborales, pero el Govern presentará las medidas extraordinarias que ha previsto sin esperar a una respuesta del ejecutivo central, "hasta que vuelva a empezar el curso presencial en septiembre".

"Sobre todo me preocupan los menores que durante tantos meses no ha podido socializar y los hay que han podido vivir situaciones complicadas", ha dicho Armengol sobre la situación de las familias de las islas, y ha insistido en que "la escuela no solo ayuda a conciliar, sobre todo ayuda a educar". EFE