Armengol afirma que la facturación turística crecerá a 15.000 millones en 2019

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes que la facturación turística habrá aumentado de los 13.000 millones de euros de 2016 a cerrar el ejercicio de 2019 "con casi 15.000 euros".

Armengol ha defendido que el Govern apuesta por un turismo económicamente sostenible y ha destacado que los datos indican "que la gente gana más", algo que ha calificado de "muy positivo", durante su intervención en la mesa de debate "Potenciando la imagen y la competitividad regional del turismo en España", en el X Foro Exceltur que se celebra en la víspera del inicio de Fitur,

Ha agradecido a los empresarios que "ese que ese 'ganar más' lo han apostado en mejores salarios", por medio del convenio colectivo cerrado con un incremento salarial del 17 % en cuatro años para el personal de la hostelería que considera "muy importante para repartir al riqueza, alargar la temporada turística y que la gente pueda vivir mejor y con más cohesión social".

Entre las implicaciones para lograr que la actividad turística sea sostenible, Armengol ha citado la apuesta del Govern por "cambiar el modelo de todo lo que sean cuestiones nocivas para el sistema turístico y hacerlo desde la capacidad de diálogo y entendimiento, para que las políticas turísticas venga de la administración pero de acuerdo con el sector turístico".

Ha agradecido la apuesta de los empresarios de las islas por la modernización de la instalaciones turísticas y su puesta a punto y por la sostenibilidad ambiental y ha dicho que tiene que ir acompañada por una apuesta pública por la modernización y la inversión. "En esto esta comprometido el Govern y a eso dedicamos la tasa turística", ha dicho sobre el Impuesto de Turismo Sostenible.

Armengol ha destacado también que el Gobierno de España, por primera vez en 7 años haya vuelto a acordar un convenio de inversión en zonas turísticas maduras que permitirá acompañar a la inversión privada, al igual que lo hará el decreto contra el turismo de excesos aprobado por el Govern el pasado viernes.

La presidenta balear ha explicado que el decreto ley que ya está en vigor "va a luchar contra un turismo incívico que no aporta nada positivo, que es muy poco porque ocurre en muy pocas zonas, pero que hace mucho daño a nivel de repercusión internacional, ligado a consumo excesivo de alcohol y que lleva muchos problemas de seguridad y para el vecindario".

"Nos da una mala imagen que en Baleares no nos merecemos", ha dicho Armengol. "Estoy contenta de ser valiente y comprometida con una tierra que se merece esto y mucho más y hacerlo de la mano de los empresarios turísticos que nos han apoyado muchísimo en esa toma de decisiones", ha defendido sobre la nueva norma. Ha insistido en la necesidad de "erradicar ese turismo" que hace tanto daño a la imagen internacional de las islas.

El consejero delegado de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, considera que ese decreto debe ir acompañado de partidas presupuestaria para poder vigilar un control efectivo y para evitar un "posible efecto expulsión" de esos enclaves que se han delimitado y en los que la iniciativa privada ha hecho "esfuerzos enormes para reposicionar esas zonas".

Matutes ha recordado que en Baleares hubo legislación que permitió la reconversión de planta hotelera antigua que perdía valor y competitividad, para que se adaptase a las demandas del siglo XXI. "Me gustaría que siguieran haciendo ese tipo de leyes para seguir reposicionando", ha dicho Matutes. "Está bien controlar que no haya este desfase para que no afecte a la imagen de las islas pero además también unas leyes que permitan invertir porque se crearía más riqueza en las islas", ha afirmado.

Además de Armengol, han participado en la mesa de debate el presidente valenciano Ximo Puig y el canario, Ángel Víctor Torres. Las tres comunidades cuyos presidentes han participado en la mesa representan el 32,8 % del PIB turístico español y generan cada una de ellas entorno a 16.000 millones de euros de actividad turística, "con unos resultados algo menguantes en 2019 y perspectivas cautas en 2020", según ha explicado el director general de la división de coches de Europcar, José María González, que ha moderado el debate.