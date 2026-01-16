Aquí sabrás cómo y dónde ver el eclipse solar total en Mallorca este 12 de agosto

Después de conocer los planes del Govern que creará cuatro áreas de seguimiento por una comisión de emergencias para prevenir riesgos y complicaciones en la carretera el día del eclipse solar total, hoy hemos sabido un poco más cómo será este fenómeno astronómico extraordinario.

El 12 de agosto en Baleares podremos observar un eclipse "insuperable", en palabras del presidente de la Fundaciód’Astronomia i Astronàutica de Mallorca, Salvador Sánchez, que nos ha contado cuáles serán los puntos óptimos para su contemplación. "Todo el noreste de Mallorca y la costa con vistas al mar" tendrán una visibilidad privilegiada para observar este fenómeno astronómico único, según Sánchez.

Muchos verán desde el mar la puesta de sol sobre el horizonte marítimo y otros subirán a los puntos más altos de la serra de Tramuntana, por lo que desde la Fundaciód’Astronomia i Astronàutica de Mallorca piden prudencia y no colapsar las carreteras con quedadas improvisadas de entusiastas.

Este eclipse solar total será único por sus características en más de 100 años, ya que el último precedente en Mallorca se vivió el 30 de agosto del año 1905, y también generó una gran expectación, según explica en esta entrevista Salvador Sánchez.