Los APIs en Onda Cero: "La situación de la vivienda en Baleares está peor que en las capitales"

El precio de la vivienda en Baleares se sitúa en máximos históricos, registrando un incremento interanual del 10,50% y un precio medio de 3.797 euros por metro cuadrado. También lo hace el precio del alquiler, superando los 20 euros por metro cuadrado al mes, según el Informe del Segundo Trimestre presentado este viernes por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Precisamente, este viernes han pasado por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca', el presidente del Colegio y la Asociación de los API, José Miguel Artieda y el presidente del Colegio y la Asociación de los API, José Miguel Artieda.

El análisis refleja que "el mercado está consolidando niveles de actividad óptimos, por encima de la mayor parte de 2024". Por municipios, Palma destaca con un ascenso del 11,8%, con un precio de compra de 4.907€ por metro cuadrado, y un precio de alquiler que se sitúa en 18,30 euros por metro cuadrado al mes. Un “drama” habitacional que excluye a muchos residentes, en palabras del presidente del Colegio y la Asociación de los API, José Miguel Artieda.

Incluso en un contexto de precios al alza, la demanda continúa activa, debido al aumento poblacional, a las previsiones de subida y a la bajada de los tipos de interés. En el segundo trimestre se han registrado 3.445 compraventas, lo que supone una bajada trimestral del 8,8%, pero un crecimiento del 3,6% respecto al año pasado. El director técnico del informe, Luis Alberto Fabra, prevé que los precios de compraventa sigan subiendo, aunque espera un estancamiento del precio del alquiler.

El informe confirma también que el peso de la demanda extranjera representa un 28,4%, un 1,6% menos respecto al trimestre anterior, con especial protagonismo de compradores alemanes, británicos e italianos. Por otro lado, las hipotecas continúan al alza, con 9.875 nuevas operaciones en los últimos doce meses, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior.