Un apicultor de León: "No nos bastará una vida entera para agradecer la solidaridad de Mallorca"

Los días 10, 11 y 12 de agosto cambiaron la vida de Álvaro y otros tantos vecinos de su pueblo por completo. El incendio registrado en Felechares de la Valdería, en León, se convirtió en un gran incendio forestal que arrasó el pueblo, su ganado y zona boscosa.

El fuego quemó solo en esa zona más de 30.000 hectáreas, pero el humo también adormeció el "paraíso" de las abejas de Álvaro, que perdió colmenares enteros. "No sé si conseguiré recuperarme," contaba a algunos de los periodistas allí desplazados y hoy, casi un mes después, relata su situación actual en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

Emocionado, Álvaro agradece el apoyo de tantísimos particulares y empresas de todo el país. Sin embargo, el pueblo de Mallorca sigue movilizado a través de acciones solidarias como la de la ONG Inca Mallorca Solidaria, cuyos voluntarios se trasladaron a la zona afectada después de los incendios para llevar ayuda e idear cómo recaudar más fondos para los agricultores y ganaderos que lo han perdido todo.

Ahora la entidad sin ánimo de lucro vende miel de las colmenas de Felechares de la Valdería, donde el fuego forestal estuvo a punto de borrar el pueblo del mapa. En "Punts amb Vida" anima a comprar los lotes que Álvaro ha dado a Inca Mallorca Solidaria. "No nos bastará una vida entera para agradecer la solidaridad de Mallorca", admite entre lágrimas en esta entrevista ofrecida al programa 'Más de uno Mallorca'. Además, la ONG sigue recogiendo material donado, así como pienso para ganado y mascotas hasta el 15 de septiembre.