Apesteguia propone a Prohens un pacto por la vivienda que tope los alquileres

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha tendido la mano a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para poner en marcha un plan de vivienda que tope el precio de los alquileres y limite la compra a los no residentes. Lo ha hecho este miércoles durante su turno de réplica en la segunda sesión del Debate de Política General que se celebra en la Cámara autonómica.

La situación actual del mercado de la vivienda, ha sostenido el ecosoberanista, es "insostenible" dado que "miles de personas no llegan a final de mes y familias conviven con otras" por no poder acceder a un lugar propio en el que vivir. "Y si se giran no hay nadie para ayudarlos porque el Govern se ha desentendido y lo ha fiado a todo a un mercado que solo infla la burbuja especulativa. Desde que es presidenta los precios han crecido un 30%, presidenta", ha arrancado.

A su parecer, las políticas llevadas a cabo durante esta legislatura por el Ejecutivo autonómico no han hecho más que fomentar el rentismo, algo que "perjudica colectivamente" a la ciudadanía. "La gente tiene que vivir de su trabajo, no apropiarse del de los otros a través de las rentas pasivas. Usted, presidenta, está fomentando un país de 'criptobros' inmobiliarios", ha cargado Apesteguia. El portavoz de MÉS ha animado a Prohens a "salir del bunker" y le ha propuesto poner en marcha un "pacto de país" para paliar la crisis de acceso a la vivienda con medidas que puedan tener efectos a corto plazo.

Entre otras, ha puesto sobre la mesa, la creación de una prestación de vivienda garantizada para que aquellas personas que, cumpliendo los requisitos para ello, no puedan acceder a una vivienda protegida por falta de plazas reciba una ayuda económica que le ayude a pagar una casa mientras espera.

También declarar Baleares como zona tensionada para topar los precios del alquiler, limitar la compra de vivienda a las personas no residentes, transformar el programa Alquiler Seguro "para hacerlo atractivo para los propietarios y no solo a los agentes inmobiliarios" o aplicar una moratoria a las nuevas construcciones en suelo rústico y de lujo.

Además, convertir las ayudas en deducciones universales "para agilizar el trabajo a la administración y evitar trámites farragosos y esperas angustiantes" o modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales para gravar "la compraventa especulativa".

Esta última medida, ha anunciado Apesteguia, vendrá recogida en una proposición de ley que su grupo parlamentario registrara en la Cámara autonómica próximamente.

COMPETENCIAS EN CÁRCELES Y JUSTICIA

Algo que echó a faltar en el discurso de Prohens, ha dicho el ecosoberanista, es una "ambición nacional para nosotros, regional para ustedes" o simplemente al cumplimiento del Estatut d'Autonomia.

"La realidad es que desde que se aprobó el vigente Estatut el Estado solo ha retornado las competencias de Costas en 2022", ha lamentado.

Apesteguia le ha afeado al Govern que abogue por la vía "más cómoda", es decir, "quejarse de Pedro Sánchez y fomentar la confrontación partidista que solucionar los problemas de la gente".

"No querer asumir su capacidad de solucionar problemas es desertar de su responsabilidad", ha dicho dirigiéndose a la presidenta, a quien ha afeado, por ejemplo, reclame al Estado más efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras rechaza su propuesta de crear una policía autonómica.

"No desfalleceremos, y por eso presentaremos en este Parlament una proposición de ley, que después deberá ser tramitada ante las Cortes españolas, de cumplimiento del Estatut para llevar a cabo la transferencia de las competencias pendientes, por ejemplo en inspección laboral, instituciones penitenciarias o justicia", ha anunciado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La financiación de una comunidad que ha considerado "la España saqueada" ha sido otro de los temas abordados por el ecosoberanista. "En eso, señora presidenta, tienen tanta culpa el PP como el PSOE. Más allá de ejercicios retóricos, ahora mismo ni Pedro Sánchez ni usted desde el Consolat no dan ningún paso para cambiar el actual sistema, caducada hace 11 años", ha lamentado.

A ello se le suma el hecho, ha recriminado, de que el Govern ha renunciado a una condonación parcial de la deuda "con el Estado que ahora nos expolia" pese a que la propuesta era "claramente insuficiente".

"Y lo ha hecho sin ningún debate social ni político aquí, de la misma manera que no ha propiciado un debate sobre el modelo de financiación que debemos conseguir. La forma de llegar ante el bloque estatal es con estudios profundos y amplios consensos sociales", ha reivindicado.

Para tratar de conseguirlo desde el ámbito parlamentario, ha anunciado, MÉS per Mallorca propondrá la creación de una Comisión No Permanente para la reforma de la financiación de Baleares.

REINDUSTRIALIZACIÓN A CAMBIO DEL REB

Apesteguia también ha tendido la mano a Prohens para sacar adelante su proyecto de ley para modificar y ampliar el régimen fiscal especial de Baleares (REB), aunque ha supeditado su apoyo a una seria de medidas.

Entre ellas, la puesta en marcha de un plan de fomento de la reindustrialización, un factor de insularidad que nivele al archipiélago a la media de inversión estatal y compense el sobrecoste de la insularidad o que el REB se extienda al ámbito cultural y audiovisual, a la innovación o a la investigación.

También impulsar una fiscalidad específica sobre el consumo en el marco de la Unión Europea y dotar a la comunidad autónoma de la capacidad de fijar un salario mínimo interprofesional adecuado al coste de vida elevado coste de vida de Baleares.

LEY DE COSTAS Y CONSTRUCCIÓN EN ZONAS DE RIESGO

El ecosoberanista ha instado a Prohens a enfrentar "el reto inaplazable del consumo del territorio, la depredación del suelo rústico, el agotamiento de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático".

"El problema, presidenta, es que desde que gobierna todos los pasos que se ha tomado se han orientado a incrementar la depredación del territorio desde todas las vertientes", le ha afeado.

Es por ello que le ha pedido que se siente a negociar la futura ley de costas para "minimizar los riesgos de inundación costera" para garantizar que las Islas seguirán preservándolas en 2050 o 2075 o promueva, de la mano de las fuerzas de la izquierda, un cambio legislativo impedir que se construya en áreas de riesgo.

"Porque no solo hay riesgos de inundación, la semana pasada en Ibiza los deslizamientos también fueron un riesgo importante, igual que los incendios lo han sido en el pasado", ha advertido.

EDUCACIÓN, MOVILIDAD Y CATALÁN

En su turno de contrarréplica, Apesteguia ha aprovechado para reclamar a la líder autonómica que adopte medidas para solventar los problemas de movilidad, dado que "los trenes, buses y carreteras van más llenos que nunca".

También ha tenido unas palabras para el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, de quien ha criticado una "complacencia" con la escuela concertada y las universidades privadas que se contrapone con la lentitud de los planes de climatización e infraestructuras.

Por último, el ecosoberanista ha llamado a articular un "gran pacto social por la lengua". "Lo que tenemos que hacer no es solo no retroceder sino avanzar para que este tesoro que tenemos lo podamos legar de forma adecuada a las generaciones futuras", ha sentenciado.