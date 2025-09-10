Antònia Roca: "Nuestro objetivo es dar conocer la Diada de Mallorca gracias a un programa cultural para todos"

Este miércoles la Vicepresidenta y Consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha pasado por los micrófonos del programa especial 'Más de Uno Mallorca', con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca, que se conmemora este viernes, 12 de septiembre. "Uno de nuestros objetivos es dar a conocer la Diada gracias a un programa de cultura para todos", ha asegurado Roca.

Los actos de celebración de la Diada de Mallorca continuarán hasta el próximo 21 de septiembre. El poema 'El Pi de Formentor' de Miquel Costa i Llobera es el protagonista de esta edición, coincidiendo con el 150 aniversario de su publicación. "Si hay algo que nos identifica es este poema, que habla de lo que somos y de dónde venimos", ha explicado la vicepresidenta en esta radio.

Por ello se ha organizado una ruta poética titulada 'Domina las montañas y aguanta el infinito' que ofrecerá un recorrido por los rincones más íntimos vinculados al poeta en la península de Formentor, así como se han programados rutas teatralizadas como 'Oda a un Pi Estimat' en el Palau del Consell de Mallorca y un concierto de la Banda de música de Pollença con un recital de Sion Capçana de 'El Pi de Formentor'.

Uno de los componentes políticos viene marcado por la reivindicación de los Bous de Costitx al Gobierno central. Así lo ha explicado en Onda Cero, la vicepresidenta y Consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, que ha destacado la inauguración este jueves de la instalación 'Hem arribat a l’infern!' del artista mallorquín Benardí Roig en el Museu de Mallorca: "Es una de las propuestas más destacadas porque es una reivindicación de nuestra tierra".

Tampoco faltarán propuestas consolidadas y de carácter simbólico como la exposición del 'Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca' ni tampoco la ofrenda floral a la tumba del rey Jaume II. Además, se han organizado la Feria de artesanía, la entrega de los Premios, Honores y Distinciones y un tardeo que protagonizará el DJ Juan Campos.