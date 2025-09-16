Antoni Vera en Onda Cero: "Se puede garantizar la vehicularidad del castellano sin tocar ni una coma de la normativa lingüística"

El conseller de Educación y Universidades del Govern, Antoni Vera, ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda'. Todo ello después de que el plan lingüístico de Vox haya centrado este martes la sesión de control al Govern en el Parlament, después de que el PP confirmara que no apoyará la proposición de su socio para modificar la ley educativa con el fin de incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

El Conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado en Onda Cero que "se puede garantizar la vehicularidad del castellano sin tocar ni una coma de la normativa lingüística actual". En este sentido, ha asegurado que "seguirán cumpliendo los acuerdos con Vox", aunque los de Abascal proponen modificar la ley educativa balear.

A pesar de ello, Vera ha evitado pronunciarse sobre si las exigencias de Vox ponen peligro la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para 2026, porque insiste "el acuerdo establecía de manera clara recuperar la enmienda del Partido Socialista" en la anterior legislatura, y que no apoyarán medidas que no estén incluidas en el pacto.

El conseller insiste en que han cumplido los puntos del acuerdo con su anterior socio y que "lo seguirán haciendo". Todo ello teniendo en cuenta que los presupuestos de la Comunidad podrían prorrogarse hasta 2027. Preguntado por si respira más tranquilo, ha querido dejar las negociaciones en manos del vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

En otros asuntos, la Conselleria de Educación ha pedido convocar una nueva mesa paritaria, integrada por la Administración y sindicatos, para valorar de nuevo si el maestro condenado por acosar a un alumno del CEIP Maria Antonia Sureda de Son Sardina, Miquel Roldán, debe pasar unas pruebas de prevención de riesgos laborales, y alejar así al docente de los menores para reubicarlo como asesor técnico o en un centro de adultos.

Aunque para que este proceso salga adelante, "debe haber unanimidad en la mesa", algo que no ocurrió en febrero. Sobre este asunto, Antoni Vera, ha pedido la colaboración de los sindicatos: "Somos los primeros interesados en solucionar el problema".

También ha avanzado que esa comisión podría constituirse esta semana, aunque "se está a la espera de un informe de la Junta de Personal Docente". Cabe recordar que Miquel Roldán sigue ejerciendo como docente, acompañado de otro adulto. Una decisión "insuficiente" para los padres y madres que exigen más contundencia a la Conselleria.