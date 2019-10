Antoni Noguera, el Alcalde de las islas que más cobró en 2018

La diferencia salarial entre los distintos alcaldes de los municipios de Baleares oscila entre los 3.450 que cobra anualmente el de Petra, Salvador Femenías, sin dedicación al cargo; y los 58.539 euros de José Hila, con dedicación exclusiva al frente del Ayuntamiento de Palma.

La siguiente con el salario más elevado de Baleares, por detrás del alcalde de Palma, es la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, también con dedicación exclusiva al cargo, y 57.719 euros, según un informe del Ministerio de Política Territorial.

A continuación se sitúan entre los más remunerados el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, con 51.948 euros anuales, levemente más que el de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, con 51.237 euros.

Los que menos cobra en Baleares, tras el de Petra, son los alcaldes de lloret de Vistalegre, Arnau Mateu Gelabert, con 4.200 euros; y de Consell, Andreu Isern, 6.600 euros. Los dos ayuntamientos comparten secretario.

Once alcaldes de Baleares cobran salarios por debajo de los 30.000 euros anuales.

El informe también recoge que la percepción de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, es de 65.757 euros y que los 32 consellers mallorquines cobran entre 14.558 del que menos, sin dedicación al cargo; y los 63.942 euros del que más, con dedicación exclusiva. Además, hay un conseller que no cobra salario.

En toda España, más de 80 alcaldes tienen unas retribuciones asignadas a sus cargos que superan los 60.000 euros anuales, encabezados por los de Madrid, con 103.667 euros, y Barcelona, con 99.999, según un informe del Ministerio de Política Territorial.

En su sistema de información salarial de los puestos de la administración (ISPA), que recoge las percepciones de los cargos electos y las asignaciones a esos puestos de trabajo, también aparecen los más de 2.600 alcaldes que dicen no percibir dinero de sus corporaciones, como el de Cádiz. En Baleares no hay ninguno que no cobre